A CP vai reativar as oficinas da EMEF em Guifões, no Porto, e contratar mais trabalhadores para aumentar a capacidade das oficinas e recuperar material circulante que foi sendo encostado nos últimos anos. Com mais comboios a circular, tendo em vista responder ao aumento da procura, impõe-se ainda contratações diretamente na CP.

A reativação das oficinas, que foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, faz parte do novo plano estratégico da CP – Comboios de Portugal. Conforme avançou esta quinta-feira o Público (acesso pago), o plano prevê ainda a criação de um centro tecnológico ferroviário que permita reativar a indústria nacional. A prazo o objetivo é criar um comboio português.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o plano prevê um investimento de plurianual de 45 milhões de euros, dos quais 9 milhões serão executados ainda este ano. Foi ainda autorizada “a contratação imediata de 120 trabalhadores para a CP e de 67 trabalhadores para a EMEF”, bem como “a possibilidade de contratação automática para suprir as saídas que ocorram na empresa a partir do mês de julho”.

O plano estratégico para o setor ferroviário prevê ainda que a EMEF volte a fazer parte da CP antes do final do ano. A empresa de manutenção deverá ainda ter “condições, a curto prazo, para avançar com a recuperação, renovação e manutenção de material circulante, nomeadamente através da reabertura da oficina de Guifões”.

Por fim, o Conselho de Ministro determina que seja assegurada “entrada em vigor do contrato de serviço público de transporte ferroviário de passageiro entre a CP e o Estado”.

Com este conjunto de medidas, o Executivo acredita que estarão criadas “as condições para o desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo, de modo a garantir adequados padrões de fiabilidade, regularidade, qualidade e atratividade do serviço público ferroviário”.

Já no final de maio, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação, tinha anunciado que estava a trabalhar num plano de recuperação da CP, o qual tinha como objetivo “antes de mais, atuar sobre o curto prazo, isto é, travar a degradação de material circulante através do aumento da capacidade de resposta oficinal da empresa e do recrutamento de trabalhadores para o efeito”.

O desinvestimento e os cortes efetuados nas empresas públicas de transportes durante o Governo de Pedro Passos Coelho tiveram como resultado a redução do número de trabalhadores e a retirada de circulação das carruagens e locomotivas que foram avariando, sem que a EMEF tivesse capacidade de resposta. A CP tem procurado responder às dificuldades com o aluguer de material circulante em Espanha, mas nem mesmo esse tem sido suficiente.

Em paralelo, a redução do número de trabalhadores imposta pelo programa da Troika faz com que faltem revisores, maquinistas e até mesmo funcionários que assegurem o funcionamento das bilheteiras.

(Notícia em atualização)