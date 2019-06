As contas estão feitas e o resultado não podia ser mais animador para o El Corte Inglés em Portugal. A empresa, em atividade no país há 17 anos, conseguiu alcançar um volume de negócios que representa o valor mais alto de sempre, avança esta sexta-feira o El Corte Inglés em comunicado.

No ano passado, o volume de negócios da espanhola El Corte Inglés em Portugal cresceu 5,6%, atingindo o valor recorde de 506.004.260 euros. O EBITDA, por sua vez, cresceu 12%, atingindo os 57 milhões e os resultados, depois de pagos 11,3 milhões de euros em impostos, aumentaram para 29 milhões de euros.

Contudo, o que também cresceu foram os custos e as despesas de exploração, que se fixaram nos 448 milhões de euros, traduzindo-se num aumento de 4,7% face ao exercício anterior.

Para a empresa, estes resultados são “muito positivos” e resultam da aposta na “modernização e melhoria dos espaços, bem como do alargamento de serviços e oferta”, lê-se no comunicado. Para já, o El Corte Inglés em Portugal pretende continuar “empenhado em reforçar a omnicanalidade”, ao mesmo tempo que continua “a afirmar-se como local de eleição para os produtos portugueses de qualidade e a montra preferencial para as principais marcas de luxo internacionais”.

Já a nível global, o grupo espanhol aumentou o seu volume de negócios 1,1%, para 15.783 milhões de euros, enquanto o EBITDA atingiu os 1.075 milhões de euros, mais 2,2% do que no ano anterior. O lucro líquido consolidado melhorou 27,7% face ao exercício passado, alcançando os 258,2 milhões de euros.