Os orçamentos dos serviços do Estado vão passar a estar sujeitos a mais cativações a partir deste sábado, além dos 1.073 milhões de euros de despesa congelados logo no início do ano, com a entrada em vigor do Decreto-lei de Execução Orçamental publicado em Diário da República esta sexta-feira. O valor adicional de despesa que fica dependente do ministro das Finanças ainda não é conhecido (e o Ministério das Finanças questionado pelo ECO não adianta qual o montante), mas pode não ficar longe dos 420 milhões de euros de cativações extra que incluiu no mesmo decreto relativo a 2018.

Apesar de só entrar agora em vigor, o Governo tem conseguido apresentar bons resultados na execução orçamental. No primeiro trimestre, Centeno alcançou um excedente orçamental de 0,4% do PIB, em contabilidade nacional, a ótica que interessa a Bruxelas. Em contabilidade pública, abril foi o primeiro mês em que o Orçamento registou um défice.

(Notícia em atualização)