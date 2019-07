Mercadona anuncia novo bloco logístico em Lisboa

Em vésperas da abertura da primeira loja em Portugal, no Canidelo, Vila Nova de Gaia, Juan Roig, presidente da Mercadona, anunciou que a cadeia de distribuição espanhola prepara já a construção de um novo bloco logístico na zona de Lisboa.

A Mercadona tinha já anunciado planos de abrir as primeiras quatro lojas em Portugal, em 2019, e mais dez em 2020. Nos planos da cadeia espanhola está ainda a abertura de “150 lojas nos próximos anos”, disse o presidente, no discurso que marca a apresentação da loja número 1 a empregados e parceiros.

“É um grande dia: começa aqui o nosso projeto de internacionalização. É um orgulho que seja feito em Portugal, país a que nos unem vínculos culturais e históricos”, acrescentou o presidente Roig, salientando o “exemplo de modernidade e inovação” e uma “terra que nos recebeu de braços abertos”. “Este é um projeto de futuro que estamos a começar, com o qual queremos construir riqueza e progresso. Gratidão é a palavra que sentimos”, sublinhou.

A cadeia de distribuição anunciou os planos de expansão internacional em 2016 e, desde essa altura, já investiu 160 milhões de euros para montar operação em Portugal. Além das primeiras lojas, a cadeia de distribuição espanhola conta com uma equipa de 900 pessoas divididas entre as lojas, o centro de inovação em Matosinhos, o centro logístico na Póvoa de Varzim e ainda os escritórios da empresa em Lisboa e no Porto. “Esperamos poder contribuir para permitir que a economia portuguesa continue a crescer”, disse Juan Roig, agradecendo aos mais de 3.000 “chefes” – o nome que a Mercadona atribui aos clientes – e aos cerca de 300 fornecedores que ajudaram a empresa a montar a operação em Portugal.

“Ainda a Mercadona não tinha um tijolo no Canidelo e já tinha mudado a vida de muita gente por aqui”, referiu Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, referindo-se à reconstrução do parque de jogos local — que pertence ao Sport Clube do Canidelo –, feito pela empresa espanhola, nas traseiras da primeira loja, que será inaugurada a 2 de julho. “A empresa provou que pode entrar num mercado enquanto parceiro e não enquanto investidor”, reforçou o autarca.