A Mercadona inaugura esta terça-feira a primeira loja em território português. A novidade marca o arranque da expansão internacional da cadeia de distribuição espanhola e inclui um investimento total de 160 milhões de euros (11,5 milhões na loja do Canidelo), desde o anúncio da internacionalização, em 2016.

A primeira loja da Mercadona em Portugal está localizada no Canidelo, em Vila Nova de Gaia, e integra uma equipa de 85 pessoas de um total de 900 funcionários que já trabalham na empresa em Portugal. Na segunda-feira à tarde, no evento de apresentação da nova loja a empregados e parceiros, o presidente da empresa, Juan Roig, anunciou a criação de um segundo centro logístico perto de Lisboa, que virá juntar-se ao único que existe em Portugal, na Póvoa do Varzim. E reforçou os planos de expansão da marca em Portugal: mais nove lojas até final do ano, dez novos espaços em 2020 e a abertura de 150 lojas “nos próximos anos”.

1. O primeiro tijolo da nova loja foi num estádio de futebol

Sim, não é uma brincadeira. Quando a Mercadona decidiu investir numa loja no Canidelo, em Vila Nova de Gaia, a cadeia espanhola fê-lo primeiro através de um campo de jogos de futebol. A empresa conseguiu uma permuta de terreno e, com o acordo, reconstruiu o estádio do Sport Clube do Canidelo, a equipa local. O investimento na primeira loja foi de 11,5 milhões de euros (estádio incluído).

2. É uma loja eficiente

O espaço foi pensado numa lógica de “compra cómoda”: corredores largos, carrinhos de compras sem moedas (mas com chip que os bloqueia assim que saem do espaço do parque de estacionamento), luz natural e reutilização de energia (o calor dos motores do aparelhos da loja são encaminhados para a zona dos pés dos clientes da zona dos refrigerados, para que sintam menos o frio) são alguns dos pormenores da nova loja. O projeto destas novas lojas foi pensado em parceria com o Instituto de Biomecânica de Valência, cidade-sede da empresa.

3. Não existe “marca branca”

Na Mercadona não existe marca branca. Isso significa que, mesmo nas linhas de produtos próprios — das marcas Hacendado (alimentação), Bosque Verde (produtos de limpeza), Deliplus (cosmética e higiene) e Compy (animais) — os fornecedores são identificados nos rótulos. A empresa sustenta essa decisão com um compromisso com a “transparência” face ao “chefe”, nome com que trata os clientes.

4. Borrego o ano inteiro

Além de um mural específico para o bacalhau, criado especialmente para as lojas portuguesas (e testado inicialmente em lojas perto da fronteira com Portugal), a Mercadona está também a testar um “laboratório de borrego”, resposta ao consumo nada sazonal deste tipo de carne em Portugal. De Espanha vem outra inspiração: o presunto é cortado na hora por dois especialistas. Das cerca de 6.000 referências de produtos à venda nas lojas em Portugal, cerca de metade são garantidas por fornecedores nacionais.

5. O motto da Mercadona é SPB (“Sempre Preços Baixos”)

A Mercadona não faz promoções nem campanhas de desconto e, por isso, será impossível encontrar produtos a preços mais baixos do que o habitual na cadeia de lojas espanholas, mesmo em território nacional. A política de preços da cadeia de distribuição resume-se às três letras “SPB” que significam “Sempre Preços Baixos”.