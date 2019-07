O maior fabricante de cervejas mundial, a AB InBev, quer encaixar 9,8 mil milhões de dólares (8,7 mil milhões de euros) com a entrada da sua unidade da Ásia-Pacífico na bolsa de Hong Kong, noticiou a Bloomberg.

Trata-se da maior Oferta Pública de Venda (OPV) do mundo este ano, segundo os termos do acordo a que a agência financeira Bloomberg teve acesso, e que superará a entrada da Uber na bolsa de Nova Iorque, que atingiu os 8,1 mil milhões de dólares.

A Budweiser Brewing Company APAC está a vender 1,6 mil milhões de ações entre 40 e 47 dólares de Hong Kong (5,13 e 6,02 dólares norte-americanos), sendo que a transação das ações deverá iniciar-se em 19 de julho.

A AB InBev espera alcançar um encaixe entre 8,3 e 9,8 mil milhões de dólares. A venda das ações da Budweiser Brewing representará uma capitalização bolsista até 63,7 mil milhões de dólares, o que a coloca a par da Heineken, o segundo maior fabricante de cervejas do mundo.

O diretor financeiro da empresa, Felipe Dutra, disse que a entrada na bolsa de Hong Kong vai permitir criar “um campeão regional”, além de ajudar a AB InBev a reduzir a sua dívida. As ações da AB InBev, empresa com sede na Bélgica, subiram 1,7% na manhã desta terça-feira na bolsa de Bruxelas, sendo que já valorizaram 38% este ano.

A AB InBev, através da Budweiser Brewing, está apostar no potencial do poder de compra dos consumidores desta região do mundo, os quais estão a consumir cada vez mais cerveja, compensando assim a queda noutras zonas do globo onde se confronta com a retração do mercado.