Nunca os juros da dívida portuguesa estiveram tão baixos. Pela primeira vez, a yield dos títulos a 10 anos caiu abaixo de 0,40%, acentuando a tendência de quebra que se tem vindo a verificar nos últimos meses. Os investidores já pedem quase o mesmo juro a Portugal que a Espanha.

O juro da dívida portuguesa a 10 anos quebrou a barreira dos 0,50% há menos de uma semana e esta terça-feira atingiu um novo marco. Após ter aberto nos 0,405%, negoceia em 0,394%, sendo que a dívida portuguesa apresenta taxas negativas até ao prazo de seis anos. Em Espanha, a yield da dívida a 10 anos situa-se em 0,32%, ou seja, com menos de 7 pontos base de diferença.

Além dos juros em mercado secundário, as emissões de nova dívida portuguesa também têm sido favoráveis, com o juro a atingir o mínimo histórico de 1,5% entre janeiro e maio. Portugal tem mostrado que reconquistou a confiança de investidores, além de instituições internacionais e agências de rating, com o crescimento da economia e a redução do défice.

Ainda assim, tem recebido apoio de fatores externos. Ambos países estão a beneficiar de uma corrida às obrigações da Zona Euro, que já levou os juros de países como França e a Holanda a entrarem em território negativo, juntando-se à Alemanha que funciona como refúgio dos investidores.

O menor apetite por ações (penalizadas de forma global por tensões geopolíticas e guerra comercial) tem sido um dos fatores de atratividade dos investidores para a dívida. Por outro lado, os bancos centrais também têm incentivado o investimento em obrigações, tendo recentemente renovado as expectativas de políticas monetárias expansionistas e mais dinheiro barato por mais tempo.

Do lado do Banco Central Europeu, o presidente Mario Draghi garantiu estar pronto a acionar estímulos adicionais à economia caso o outlook não melhore e, atualmente, o mercado atribui 50% de probabilidade de cortar os juros de referência (já em mínimos históricos) no final deste mês. Do outro lado do Atlântico também a Reserva Federal norte-americana sinalizou a possibilidade de cortar juros em 0,50 pontos percentuais.