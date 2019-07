A dívida pública atingiu 252,5 mil milhões de euros em maio, registando um novo aumento face ao mês anterior e renovando o máximo histórico, revelam dados do Banco de Portugal publicados esta segunda-feira.

Em abril, a dívida acumulada ficou em 252,3 mil milhões de euros, um valor revisto em baixa face aos 252,4 mil milhões de euros publicados pelo banco central a 3 de junho.

Segundo o banco central, entre abril e maio registou-se um aumento da dívida acumulada de 200 milhões de euros. “Para esta subida contribuiu essencialmente o aumento de certificados do Tesouro e de empréstimos”, diz a instituição liderada por Carlos Costa.

No quinto mês do ano, Portugal tornou-se o primeiro país da Zona Euro a emitir Panda Bonds no valor de 260 milhões, o Tesouro fez uma operação de troca de dívida de Obrigações do Tesouro e, no início de maio, fez também uma emissão para ir ao mercado buscar 1.200 milhões de euros.

Apesar deste aumento da dívida bruta em maio, em termos líquidos registou-se um recuo em resultado do reforço dos depósitos. “Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 700 milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou uma diminuição de 500 milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 229,4 mil milhões de euros.”

Em junho, o stock acumulado de dívida pública, em termos brutos, deverá baixar. O Tesouro devolveu 8,14 mil milhões de euros aos investidores que tinha pedido emprestado em 2009.

O Governo espera que no conjunto do ano haja uma redução do rácio da dívida pública, medido em percentagem do PIB. Em 2018, o rácio da dívida pública ficou em 121,5% do PIB. Para 2019, o Executivo aponta para 118,6% do PIB.

(Notícia atualizada às 11h09 com mais informação)