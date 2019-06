Os juros da dívida portuguesa estavam a descer, esta sexta-feira, para mínimos de sempre a dois, cinco e dez anos. Cerca das 08h45 em Lisboa, os juros a dez anos estavam a descer para 0,473%, um mínimo de sempre que já tinha sido registado anteriormente, e que compara com 0,478% de quinta-feira.

No prazo de cinco anos, os juros, que entraram pela primeira vez em terreno negativo em 28 de maio, estavam a recuar para -0,164%, um mínimo de sempre, contra -0,160% na quinta-feira. No mesmo sentido, os juros a dois estavam a cair para -0,437%, um mínimo de sempre, contra -0,429% na quinta-feira.

Portugal tem vindo a beneficiar nos últimos meses da renovada confiança dos investidores. No final de maio, a agência norte-americana Fitch anunciou a subida da perspetiva da dívida portuguesa para “positiva” da anterior categoria “estável”, sustentada na previsão de que “a recente descida do rácio de endividamento possa ser mantida”, o que tem contribuído para esse sentimento. Ainda que não tenha subido o rating, a agência abriu a porta a fazê-lo em novembro quando fizer nova avaliação, já após as eleições legislativas.

Além disso, na semana passada, Portugal foi ao mercado e conseguiu os juros mais baixos de sempre para emitir dívida a 11 meses. No caso dos títulos com maturidade a 15 de maio de 2020, foram emitidos 1.000 milhões a uma taxa negativa de -0,395%. O valor compara com a taxa de juro negativa de -0,368% registada no último leilão de BT a 11 meses, realizado em abril.

Ainda esta sexta-feira, os juros de Espanha e Irlanda subiam em todos os prazos. Em sentido inverso, os juros de Itália e Grécia desciam em todos os prazos.