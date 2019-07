Se optar por agendar a renovação do cartão do cidadão ou do passaporte através da internet, pode conseguir vaga já para segunda-feira, mas também pode ter de esperar até ao final de novembro. Tudo depende do distrito e do concelho onde pretende fazer a sua marcação. Mas, atenção: não há vagas em todos os concelhos do país.

Oeiras é o concelho que regista o tempo máximo de espera, com marcações só disponíveis para 25 de novembro. São 150 dias, incluindo sábados e domingos em que os serviços estão fechados. Para conseguir vaga para o passaporte, acrescente mais um dia. No distrito de Lisboa, seguem-se Cascais e Amadora, com 129 e 122 dias de espera, respetivamente. Se for mesmo urgente, e não quiser sair do distrito, tem que se deslocar até Sobral de Monte Agraço. Aqui há vagas para 11 de julho.

No distrito do Porto, o concelho de Felgueiras é o que regista mais dias de espera, 68, e Penafiel segue-se com 66 dias. O concelho do Porto é o local onde consegue marcação mais rápido, dentro de uma semana.

Braga e Guimarães têm exatamente a mesma data disponível: 22 de agosto. Se procurar vaga em Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real, Portalegre pode conseguir marcação no prazo de dois dias úteis. Nas ilhas, os tempos de espera são idênticos, uma vez que há marcações disponíveis para segunda-feira.

A 28 de junho, sexta-feira, estes eram os dias de espera disponíveis, no agendamento online, em todo o país. Veja o mapa:

Para efetuar o agendamento online basta aceder ao site do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), preencher o pedido e ver qual é o local mais adequado para si.

Chegar cedo para conseguir senha. O caos nas filas de espera

Contudo, o agendamento não é solução para toda a gente. No distrito de Lisboa, a loja do cidadão das Laranjeiras é uma das possibilidades para renovação de cartão do cidadão ou passaporte. As portas abrem às 8h30, mas as senhas não duram o dia todo. “Eram 3h00 quando cheguei e já tinha oito pessoas à minha frente”, contou Adenise Pereira ao ECO. Misturam-se na mesma fila pessoas que pretendem ir ao registo, à segurança social, EDP, e afins. Alguns estão a voltar porque não conseguiram senha na primeira deslocação.

O ECO foi até lá falar com quem espera. Veja o vídeo.