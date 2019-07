EDP dá ânimo à bolsa. Galp Energia trava ganhos

Lisboa está em alta. A praça portuguesa acompanha o sentimento positivo da generalidade dos índices europeus, beneficiando da valorização da EDP, numa sessão negativa para a Galp Energia. O BCP ajuda o índice nacional, animado por uma nova revisão em alta do preço-alvo das suas ações.

Enquanto o Stoxx 600 soma 0,1%, Lisboa regista uma valorização bem mais ligeira, de 0,05%, vivendo momentos em “terreno” negativo. Segue a cotar nos 5.151,49 pontos.

A EDP está a puxar pela praça nacional, registando uma valorização de 0,53% para 3,413 euros, sendo que outro dos “pesos pesados”, a Jerónimo Martins, também ajuda. Depois da forte queda na sessão anterior com as taxas sobre o retalho na Polónia, a dona do Pingo Doce soma 0,76% para 13,895 euros.

Depois de ter sido incluído na lista dos preferidos do JPMorgan, o BCP viu agora a Jefferies melhorar a recomendação para “comprar”, de “underperform”, isto ao mesmo tempo que elevou o preço-alvo para 32 cêntimos. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya seguem a valorizar 0,29% para 27,53 cêntimos, dando também o seu contributo à bolsa de Lisboa.

Também a beneficiar de uma recomendação, mas do Barclays, está a Nos, que ganha 0,95% para 5,83 euros. O banco de investimento britânico elevou a avaliação que faz da operadora, aumentando o “target” de 5,50 para os 6,00 euros.

A impedir uma subida mais expressiva do PSI-20 está a Galp Energia, que recua mais de 1% para 13,475 euros, reagindo negativamente à queda dos preços do petróleo na última sessão.