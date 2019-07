O mês de julho já arrancou, mas as novas tabelas da ADSE – prometidas para abril, maio e junho, continuam sem ser apresentadas. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) remeteu uma carta às tutelas do subsistema de saúde dos funcionários públicos, os ministérios das Finanças e da Saúde, a expressar preocupação com a situação mas não obteve ainda resposta.

“Continuamos exatamente no mesmo ponto que no final do mês passado, e no mês anterior a esse”, diz Óscar Gaspar, presidente da APHP, ao ECO. Foi em fevereiro que a presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Sofia Portela, disse no Parlamento que as tabelas iriam ser apresentadas “dentro de muito pouco tempo”, recorda o representante.

Tendo em conta esta situação, “há cerca de duas semanas remetemos carta para a tutela, as Finanças e a Saúde, manifestando preocupação”, adianta Óscar Gaspar, mas a resposta ainda não chegou. A APHP não recebeu também nenhuma justificação por parte do Conselho Diretivo, pelo que não têm “conhecimento de alguma razão que levasse a um adiamento”.

“Precisamos de uma tabela completa, atualizada e equitativa“, reitera o presidente da associação que representa os prestadores privados. A tabela de preços que está atualmente em vigor “não está em condições de ser aplicada”, nomeadamente devido à questão das regularizações, aponta Óscar Gaspar, uma opinião que diz ser partilhada por todos. A nova tabela deverá ter preços fechados.

Sem este novo guia, apesar de “tudo a decorrer com normalidade” nos hospitais, persiste a incerteza de como será o futuro, alerta o presidente da APHP. Óscar Gaspar adianta que a associação tem recebido pedidos de informação dos associados relativamente a esta situação.

Questionado sobre a proposta apresentada pelo CDS, de alargar a ADSE aos trabalhadores do setor privado, o presidente da APHP diz que “por princípio”, não comentam propostas políticas, nomeadamente em ano eleitoral. Mesmo assim, relembra que no ano passado a associação fez um estudo sobre a sustentabilidade da ADSE e “entre as conclusões fica claro que deve haver rejuvenescimento” dos beneficiários, para equilibrar a pirâmide etária.