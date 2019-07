Este CEO abdica de salário e bónus… para sempre

Ondrej Vlcek, novo CEO da Avast, decidiu abdicar do salário e de eventuais bónus de forma perpétua, procurando desta forma sinalizar aos acionistas a confiança na empresa que valorizou 46% ao longo do último ano, já que terá como único rendimento os ganhos oriundos da sua posição de 2% no grupo de cibersegurança.

Poucos dias depois de tomar o leme à empresa, Vleck reduziu o seu salário para um dólar e anunciou que iria doar para associações de caridade toda e qualquer verba extra recebida da empresa na íntegra, como senhas de presença em reuniões de administração, por exemplo, avança a Bloomberg (acesso pago e conteúdo em inglês).

O conselho de administração da empresa já aceitou a proposta de Vlcek. “Respeitamos e louvamos a decisão, que é um testemunho de confiança no potencial de criação de valor a longo prazo da Avast”, disse Ulf Claesson, presidente do comité de remuneração, citado em comunicado.