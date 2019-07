Andrea Orcel passou das palavras aos atos. O ex-UBS abriu uma batalha legal contra o Santander depois de o banco espanhol ter recuado na decisão de o contratar para CEO. O banqueiro italiano está a pedir uma indemnização de mais de 100 milhões de euros ao Santander, avança o El Confidencial nesta quarta-feira, estando em causa a alegação de violação de contrato. A quantia exigida é o dobro quando comparada com os 50 milhões de euros que o Santander teria de lhe pagar para compensar a a saída do UBS e motivou a desistência do banco espanhol.

Aquilo que Orcel reivindica é que o contrato com o Santander seja cumprido e que caso contrário lhe seja então paga uma indemnização de mais de 100 milhões. O valor exigido inclui os salários que este deixou de receber do UBS e que poderia ter auferido do Santander, adiantaram fontes próximas ao jornal espanhol.

O recuo na contratação de Orcel foi anunciada pelo próprio Santander a 15 de janeiro deste ano, gerando surpresa no setor financeiro. A instituição financeira espanhola que quatro meses antes tinha anunciado a assinatura do contrato com o italiano justificava o recuo na decisão com o “custo inaceitável” que representaria a indemnização de 50 milhões de euros. O banco liderado por Ana Botín acreditava que caberia ao UBS assumir o cumprimento financeiro da cláusula contratual, algo que o banco suíço rejeita.

No seguimento do recuo na decisão de contratar Andrea Orcel, o Santander acabou por reconduzir José Antonio Álvares como CEO e atrasar ainda a apresentação do seu plano estratégico.