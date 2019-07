Portugal nunca teve juros tão baixos nos mercados. A taxa da dívida a dez anos está a afundar, tendo atingido um novo mínimo histórico nos 0,28%, com os investidores animados pela escolha de Christine Lagarde para substituir Mario Draghi à frente do Banco Central Europeu (BCE).

A “yield” das obrigações do Tesouro a dez anos está a cair 6,7 pontos base. Tocou no nível mais baixo de sempre, de 0,28%, e está em “terreno” negativo em todas as maturidades até aos seis anos, de acordo com os dados da Reuters.

A queda dos juros portugueses não é exclusiva. Todos os países do euro estão a ver as taxas exigidas pelos investidores em queda acentuada, desde as Bunds, da Alemanha, que estão ainda mais negativas, até à vizinha Espanha onde os juros recuam para 0,217%. O spread entre Portugal e Espanha está em cerca de sete pontos base.

Esta queda expressiva nos juros surge após a decisão dos líderes da União Europeia de escolher a francesa Christine Lagarde, como próxima presidente do BCE, tranquilizando os investidores quanto ao rumo da política monetária após o fim do mandato de Mario Draghi.

Os analistas consultados pela Reuters esperam que Lagarde — que poderá assumir o cargo no final de outubro, caso seja aprovada pelo Parlamento Europeu — continue a atual política expansionista.

“Deverá dar continuidade ao trabalho elaborado até então após a saída de Draghi, um importante fator impulsionador para os mercados”, diz Frederik Ducrozet, estratega da Pictet Wealth Management. “É improvável que a função de reação do BCE mude drasticamente sob a presidência de Lagarde”, acrescentou, à Reuters.