Revista de imprensa internacional

Os Estados Unidos e a China continuam a dominar as manchetes internacionais, tanto pela guerra comercial em curso, com a Huawei ainda a marcar presença na “lista negra” dos norte-americanos, como também pela descoberta que a guarda fronteiriça na China está a instalar aplicações secretas de vigilância nos telemóveis dos turistas do país para descarregar informação pessoal. Entretanto, em Espanha as estatísticas do IRS mostram um regresso aos tempos pré-crise e no setor empresarial dos EUA, destaque para as vendas da Tesla e para o CEO que abdicou de qualquer salário e bónus “para sempre”.

Reuters

Autoridades dos EUA devem tratar Huawei como empresa na “lista negra”

Apesar da decisão de Donald Trump de aliviar parte das sanções aplicadas à Huawei, as ordens que emanam dos departamentos de Estado dos EUA para os seus funcionários continuam a reiterar a necessidade de tratar a fabricante chinesa como uma empresa ‘proibida’ no país. De acordo com um email enviado pelo Departamento de Comércio dos EUA ao seu staff, a que a Reuters teve acesso, as ordens são para que todo e qualquer assunto relacionado com a Huawei seja tratado de acordo com as regras previstas para “blacklisted companies”.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre e conteúdo em inglês).

The Guardian

Polícia na fronteira chinesa põe app secreta nos telemóveis de turistas

A polícia fronteiriça na China está a instalar secretamente aplicações de vigilância nos telemóveis de visitantes do país para descarregar informação pessoal. O software tem capacidade de aceder a e-mails, mensagens escritas ou contactos, bem como seguir a localização do dispositivo móvel. O esquema estará alinhado com um escrutínio intensivo do Governo chinês à região de Xinjiang (maioritariamente muçulmana), onde também foram instaladas câmaras de reconhecimento facial.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre e conteúdo em inglês).

Cinco Dias

Espanhóis com mais de 600 mil euros de IRS superam pré-crise

Dados estatísticos sobre o IRS das famílias espanholas divulgados esta terça-feira pela Agência Tributária local mostram que o total de contribuintes com rendimentos superiores a 600 mil euros anuais cresceu 7% em 2018, para um total de 789 mil famílias, superando pela primeira vez os níveis do pré-crise. Já no extremo oposto, registou-se uma descida de 3% no total de contribuintes com rendimentos inferiores a 1.000 euros mensais, que ainda assim respondem por 37,25% do total de contribuintes em Espanha — contra 39% em 2016.

Leia a notícia completa no Cinco Dias (acesso livre e conteúdo em espanhol).

Wall Street Journal

Após dúvidas sobre procura, Tesla atinge recorde de entregas

A fabricante de automóveis elétricos liderada por Elon Musk entregou um total de 95.200 veículos no segundo trimestre do ano. O valor representa um forte crescimento face aos três meses anteriores e estabelece um novo recorde de sempre, superando as expectativas de Wall Street. A Tesla, empresa cotada em Nova Iorque, tem sido pressionada para dar provas da procura por veículos elétricos, enquanto o CEO tem estado envolvido em polémicas com o regulador dos mercados.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago e conteúdo em inglês).

Bloomberg

CEO abdica de salário e bónus para sempre

Ondrej Vlcek, novo CEO da Avast, decidiu abdicar do salário e de eventuais bónus de forma perpétua, procurando desta forma sinalizar aos acionistas a confiança na empresa que valorizou 46% ao longo do último ano, já que terá como único rendimento os ganhos oriundos da sua posição de 2% no grupo de cibersegurança. Poucos dias depois de tomar o leme à empresa, Vleck reduziu o seu salário para um dólar e anunciou que iria doar para associações de caridade toda e qualquer verba extra recebida da empresa na íntegra, como senhas de presença em reuniões de administração, por exemplo.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso pago e conteúdo em inglês).