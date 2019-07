A Inditex, dona de marcas como Zara ou Massimo Dutti, vai passar a pagar um prémio anual que pode chegar aos 540 euros aos funcionários que cumpram as metas de vendas. Esta medida, avançada pelo Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol), faz parte do novo modelo de retribuição implementado pela empresa espanhola.

O montante a atribuir começa nos 270 euros, nos casos em que os objetivos sejam apenas parcialmente cumpridos. Já para os colaboradores que consigam alcançar a totalidade dos objetivos, o valor sobe para os 540 euros. O prémio, que é anual, será entregue aos trabalhadores com mais de dois anos na empresa, tanto para os funcionários das lojas, como dos armazéns, fábricas ou serviços centrais.

Mas, se para quem trabalha em loja, os objetivos são metas de vendas, para os trabalhadores nos armazéns, fábricas e serviços centrais o bónus de 540 euros aparece nas suas contas bancárias caso o lucro anual consolidado da empresa cresça 5% ou mais no final do ano. Se essa percentagem não for alcançada, estes colaboradores recebem, também, 270 euros.

Esta medida faz parte do novo plano de incentivos aos empregados, que irá substituir o plano de participação dos funcionários no crescimento da empresa, que estava em vigor desde 2015. Pablo Isla, presidente da Inditex, já tinha anunciado, em março, que o grupo espanhol estava a passar por um processo de alteração do modelo de retribuição dos funcionários.

A grande diferença em relação ao modelo anterior é que, até 2015, a Inditex repartia 10% do aumento anual dos lucros pelos trabalhadores com mais de dois anos de antiguidade na empresa. No ano passado, graças a este plano de retribuições, a dona da Zara distribuiu 4.136 milhões de euros pelos colaboradores.