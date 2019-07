Em apenas uma semana, foram lançadas três iniciativas de arrendamento acessível, duas delas da parte do Governo. Esta quinta-feira, o ministro das Infraestruturas e da Habitação anunciou um “Plano de Reabilitação de Património Público para Arrendamento Acessível”, que prevê a recuperação de imóveis devolutos do Estado para os tornar habitações a preços acessíveis para a classe média.

Pedro Nuno Santos anunciou esta quinta-feira um novo programa de reabilitação de imóveis do Estado, que estão devolutos há alguns anos. “Identificámos que há uma parte considerável da população de classe média que começaram a ter graves dificuldades no acesso à habitação. Sentimos isso de forma muito intensa em cada vez mais zonas do país. E queremos dar resposta a esta dificuldade“, disse o ministro.

Na lista estão três imóveis considerados emblemáticos: o antigo hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, em Lisboa, que vai dar lugar a centenas de habitações, e ainda o antigo quartel do Cabeço da Bola. Mais a norte está o antigo Convento das Convertidas, em Braga. Veja a lista completa: