O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um novo programa na área do arrendamento, que passa pela reabilitação de imóveis do Estado, alguns considerados emblemáticos. Cerca de metade de cada imóveis que for reabilitado será destinada à habitação.

Foi aprovado um “Plano de Reabilitação de Património Público para Arrendamento Acessível, que determina a afetação de imóveis do Estado sem utilização ao arrendamento habitacional a custos acessíveis“, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O programa de reabilitação destes imóveis vai acontecer com recurso ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) ou “em função da tipologia, através da celebração de protocolos com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Determina que entre 40 a 50% de cada edifício que seja reabilitado seja destinada à habitação. O objetivo é assegurar uma rentabilidade de 4%.

Na lista de imóveis a serem integrados neste programa constam alguns edifícios considerados de interesse público. Exemplo disso é o antigo hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, fundado em 1848, e que foi vendido à Estamo — a imobiliária do Estado — em 2009 por cerca de 25 milhões de euros, num estado de bastaste degradação.

