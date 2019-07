Liberty alarga coberturas para inquilinos e proprietários

A Liberty Seguros, que ocupa em Portugal a 5ª posição no ranking das seguradoras Não Vida, com uma quota de mercado de 7.2%, lançou o novo seguro multirriscos habitação Liberty Chave Mestra com o mote “um produto que pretende dar resposta a um vasto leque de problemas que podem surgir no dia-a-dia de uma casa”. Este novo seguro oferece novas coberturas como o Apoio Domiciliário, Substituto de Familiar no acompanhamento em deslocações a consultas, Danos em Bens do Senhorio e Adaptação da Habitação em caso de invalidez que podem ser conjugadas com assistência técnica e médica ao domicílio 24h/dia.

“Além de uma vasta cobertura, o Liberty Chave Mestra consiste numa solução flexível, que permite que o cliente escolha as coberturas que deseja” destaca Berta Rodrigues, Head of Home and Condominium PT & IE da Liberty Seguros, “adaptando-se assim às reais necessidades de cada consumidor, num contexto em que estes exigem produtos cada vez mais inovadores e personalizados” conclui.

As novas coberturas de assistência incluem:

· Serviços Técnicos 24h, com isenção dos custos de deslocação e 1h de mão de obra grátis, por anuidade, de canalização, eletricidade, desentupimentos, chaves e fechaduras;

· Assistência Médica de Urgência ao domicílio com consultas médicas de urgência 24h por dia e franquia de €20 por consulta;

· Substituto Familiar, um profissional de enfermagem ou acompanhamento do tomador do seguro em deslocações a consultas ou exames num máximo de 20h por anuidade;

· Acesso a Rede de Fisioterapia Convencionada com 5 sessões de fisioterapia incluídas por anuidade;

· Bem-estar na convalescença com aluguer de ajudas técnicas em caso de acidente, como cadeira de rodas ou cama articulada por 175 euros de anuidade);

· Acesso a Rede Convencionada de Saúde e Bem-Estar através de descontos em centros de estética, massagens ou de tratamentos localizados;

· Assistência Jurídica com apoio na reclamação de danos e assistência jurídica telefónica;

· Apoio Domiciliário através de uma entrega de compras por mês sem custos adicionais– exclusivo para bens alimentares na residência;

· Acesso à rede de bem-estar animal via rede AnimaDomus e veterinário ao domicílio acesso a descontos em produtos não clínicos e 2 idas ao veterinário ao domicílio em cada anuidade.

Para a campanha de lançamento, e satisfazendo algumas condições, a Liberty atribuirá, até 19 de agosto, um voucher de 15 euros de oferta em supermercado, combustível ou cinema aos clientes que contratarem este novo produto a um agente de seguros.

A Liberty Seguros está presente em Portugal desde 2003, após a aquisição da Europeia ao grupo Suíço Credit Suisse. A empresa atua nos segmentos particulares e empresas, dos ramos Vida e não Vida, e conta atualmente com 533 colaboradores, distribuídos entre a sede, em Lisboa, o Polo Técnico no Porto, os 36 espaços existentes em todo o território nacional e ilhas. Conta com mais de 1550 agentes profissionais de seguros que funcionam como Parceiros de Negócio sendo este o seu canal preferencial de distribuição.

A empresa é parte do Liberty Mutual Insurance Group Liberty Mutual Insurance Group (LMIG), empresa norte americana com sede em Boston que conta com mais de 50 mil colaboradores num total de 800 escritórios em 30 países. Com receitas de 39.4 mil milhões de dólares em 2017 é o terceiro maior segurador Não Vida nos EUA e a 68ª maior empresa dos Estados Unidos pela Fortune, com base nos resultados de 2017.