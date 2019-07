Saco azul do BES financiou Cavaco Silva com 253 mil euros

Dez altos responsáveis do Grupo Espírito Santo são suspeitos de terem combinado um esquema de financiamento ilegal à candidatura de Cavaco Silva, nas Presidenciais de 2011, noticia esta quinta-feira a revista Sábado (acesso pago).

Segundo uma investigação da revista aos diversos fluxos financeiros emitidos pela ES Entreprises, o chamado “saco azul” do Banco Espírito Santo, a Sábado identificou vários casos em que aqueles gestores do BES foram reembolsados pelo valor doado à candidatura do antigo primeiro-ministro e antigo Presidente da República.

Ao todo, estão em causa 253 mil euros em doações de Ricardo Salgado e outros altos quadros do BES a Cavaco Silva. A análise da revista aponta para um esquema em que os quadros do Banco Espírito Santo entregaram donativos à candidatura do ex-líder do PSD, sendo posteriormente ressarcidos até ao último cêntimo pela ES Enterprise — que, assim, era a real “benemérita” de Cavaco Silva.

Os donativos dos gestores do BES chegaram à candidatura de Cavaco através de cheques, com os responsáveis a receberem posteriormente, seja para si, seja para offshores que controlavam, transferências da ES Entreprises em valor idêntico ao que supostamente tinham doado ao ex-PR. Segundo a Sábado, este esquema foi desenhado pelo próprio Ricardo Salgado.

A ES Entreprises é a sociedade referenciada nos processos Operação Marquês e no caso EDP como tendo sido a origem do dinheiro oferecido por Ricardo Salgado a Zeinal Bava, José Sócrates ou Manuel Pinho.

No ano da candidatura de Cavaco Silva em causa, 2011, o BES registou prejuízos de 109 milhões de euros.