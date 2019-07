BCP dá força à bolsa, Félix anima Benfica

A bolsa nacional continua a valorizar, acompanhando a tendência positiva das restantes praças europeias desde que foi revelado que Christina Lagarde vai suceder a Mario Draghi no Banco Central Europeu. O BCP está a ser determinante no desempenho do PSI-20, enquanto fora do índice principal é a transferência de João Félix a puxar pelos títulos do Benfica.

O índice de referência nacional, o PSI-20, avança 0,2% para os 5.190,99 pontos, um desempenho em linha com o que se verifica na generalidade dos mercados do Velho Continente. O Stoxx 600, que agrega as maiores empresas da região, segue a valorizar 0,09%, enquanto o FTSE MIB, de Itália, está em recorde, depois da suspensão do Procedimento por Défices Excessivos.

Em Lisboa, o BCP volta a destacar-se. à boleia de várias notas de “research” positivas, que colocam o preço-alvo dos títulos acima da fasquia dos 30 cêntimos, o banco soma 0,93% para 28,31 cêntimos, tendo chegado a ganhar mais de 1% durante esta sessão.

Mota-Engil e Ibersol apresentam as valorizações mais expressivas, acima de 1%, mas a ajudar o BCP a puxar pela bolsa estão as papeleiras. A Galp Energia também sobe, enquanto a EDP e a EDP Renováveis, bem como a REN, estão em queda, impedindo uma maior subida da bolsa. A liderar as descidas está, contudo, a Jerónimo Martins que cai 0,43% para 13,94 euros.

Fora do índice principal, nota para o desempenho positivo do Benfica. As ações da SAD encarnada seguem a valorizar 1,94% para 3,15 euros, depois de ter sido confirmada a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, fazendo desta a maior transferência de sempre do futebol português.