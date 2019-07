Hoje nas notícias: Miró, IRS e queixas na aviação

A três meses das eleições legislativas, a política domina as manchetes dos jornais. O PS quer aumentar as deduções fiscais no IRS para incentivar a natalidade, o ministro Capoulas Santos fala da necessidade de o partido conseguir maioria absoluta e o líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, propõe medidas para reduzir a abstenção. As queixas na aviação e a acusação de burla no BPN são também notícia esta quinta-feira.

Ex-gestor do BPN acusado de burla em negócio de 17 milhões com obras de Miró

O antigo Banco Português de Negócios (BPN) comprou 41 quadros de Joan Miró, em 2003, por 17 milhões de euros, mas chegaram apenas 5,1 milhões aos proprietários das pinturas, com o restante valor a ser distribuído como comissões por várias pessoas. Contudo, e de acordo com uma acusação com que o Ministério Público agora avançou, também José Viamonte de Sousa, que foi diretor-geral do departamento de private banking do BPN, e um dos intermediários espanhóis do negócio, Julian Cierva la Calle, terão ficado com parte das verbas para si próprios. No caso do diretor do BPN, podem estar em causa 1,2 milhões de euros e no caso de Cierva la Calle mais de 5 milhões, de acordo com o MP. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

PS quer aumentar deduções fiscais no IRS para o segundo filho

O partido do primeiro-ministro António Costa propõe o aumento das deduções fiscais no IRS em função do número de filhos. Esta é uma das medidas presentes no projeto de programa eleitoral do PS, não estará dependente dos rendimentos do agregado familiar e resultam da convenção sobre demografia que o PS realizou em Portalegre este sábado. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

“Um Governo que tem uma maioria absoluta é menos constrangedor”

Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, assume que o Governo quer a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas. É a primeira vez que um ministro de António Costa reconhece publicamente esta vontade e justifica que, com maioria absoluta, o PS não precisaria de “contornar ou torcer” ideias em função dos parceiros de governação. Sobre o que fica por fazer, Capoulas Santos reconhece que falhou por não ter conseguido aprovar o banco de terras. Leia a entrevista completa na Renascença (acesso livre).

Santana Lopes sugere eleições à quinta-feira para combater abstenção

O líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, defende que a realização das eleições a uma quinta-feira (em vez de domingo) poderia ajudar a diminuir os elevados níveis de abstenção em Portugal. Considera também que os mandatos de deputados e vereadores devem ter limitação máxima. Quanto a subsídios e impostos, fala do rendimento social de inserção, cujos beneficiários devem prestar serviço à comunidade, e também do IRS, que acredita deve ser reduzido em função do número de filhos. Leia a entrevista completa do I (link indisponível).

Aviação recebe 38 queixas por dia

Todos os dias, há 38 pessoas a registarem queixas relacionadas com aviação. No total, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), registou 6.895 reclamações contra companhias aéreas, portuguesas e estrangeiras a operar em Portugal, prestadores de assistência em escala e aeroportos, no segundo semestre de 2018. O número representa uma diminuição de 0,9% face ao período homólogo. O cancelamento de voos, os atrasos e as perdas de ligação são as razões mais comuns para as reclamações dos clientes das companhias aéreas. Entre as várias empresas de aviação, a portuguesa TAP a que acumula mais queixas, a par da Portway e da Ryanair. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).