5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Parlamento vai discutir o projeto de lei do PS sobre o familygate, Pedro Siza Vieira é ouvido no âmbito da tragédia da Estrada de Borba, no ano passado. Ainda esta quinta-feira o INE vai publicar a Conta Satélite da Saúde referente ao ano de 2018, enquanto termina o prazo de subscrição das obrigações da SIC. Além disso, comemora-se o Independence Day, nos Estados Unidos.

Parlamento debate projeto do PS sobre familygate

O Parlamento vai debater esta quinta-feira o projeto dos socialistas sobre o familygate, a rede de ligações familiares no Governo. Esta quarta-feira, o PS admitiu alterar o seu projeto de lei sobre regras de nomeações para os gabinetes governamentais e superar as dúvidas de constitucionalidade levantadas pelo PSD, no debate do diploma na comissão eventual para a transparência. O PSD voltou a acusar os socialistas de estarem “a branquear” as responsabilidades do Governo nas nomeações políticas e levantou dúvidas quanto à competência constitucional do Parlamento legislar sobre a organização interna do executivo.

Audição Regimental de Siza Vieira sobre a tragédia em Borba

Esta quinta-feira é dia de o ministro Pedro Siza Vieira ser ouvido no âmbito da tragédia que ocorreu no ano passado na Estrada de Borba, onde o deslizamento e o colapso de um troço dessa estrada provocou a morte de cinco pessoas e a queda de vários veículos. Em dezembro do ano passado, o Parlamento aprovou por unanimidade os requerimentos do PEV, Bloco de Esquerda e PCP para ouvir o ministro Adjunto e da Economia e ainda o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

INE publica conta satélite da saúde 2018

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta quinta-feira a conta satélite da saúde referente ao ano passado. De acordo com os dados referentes ao período entre 2015 e 2017, a despesa corrente em saúde atingiu os 17.344,8 milhões de euros em 2017, o que representa um aumento de 3%, em termos nominais, um valor inferior ao do PIB, que cresceu 4,1%. “Contrariamente ao que sucedeu em 2016, em que a despesa corrente em saúde cresceu mais do que o PIB (+1,2 pontos percentuais), em 2015 e 2017 a despesa corrente em saúde apresentou um crescimento inferior”, referiu o INE.

Fim do prazo de subscrição das obrigações da SIC

Termina esta quinta-feira o prazo de subscrição das obrigações da SIC. Não satisfeita em entrar todos os dias pelos televisores dos portugueses, a estação televisiva decidiu entrar também pelas poupanças. A estação de Paço de Arcos, detida pela Impresa, começou a 17 de junho a financiar-se junto de pequenos investidores, com o objetivo de obter 30 milhões de euros através de uma emissão de obrigações com uma taxa de juro de 4,5% por títulos de dívida que têm maturidade a três anos. A emissão foi entretanto alargada para 51 milhões e os resultados serão conehcidos sexta-feira.

Independence Day nos Estados Unidos. Bolsas fechadas

Esta quinta-feira celebra-se o Dia da Independência dos Estados Unidos, considerado feriado nacional em território norte-americano. Este dia remete para o ano de 1776 e é o feriado mais festejado pelos norte-americanos, ao ponto de os mercados estarem encerrados em forma de celebração. As bolsas dos Estados Unidos fazem uma pausa neste dia, retomando as negociações esta sexta-feira.