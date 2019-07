O Benfica acaba de comunicar ao mercado a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid. Os encarnados vão encaixar 120 milhões com a venda do jovem prodígio, com os espanhóis pagarem 30 milhões de euros a pronto e o clube da Luz a fazer uma operação financeira de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros.

“A Benfica SAD informa que chegou a acordo com o Atlético de Madrid SAD para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira pelo montante de 126 milhões de euros”, diz o Benfica no comunicado enviado à CMVM.

“Mais se informa que o Atlético de Madrid SAD pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de seis milhões de euros”, acrescenta a SAD encarnada.

Desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador.

O clube português esclarece ainda que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 12 milhões de euros e que o Atlético de Madrid será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, “o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado”.

O clube espanhol já deu as boas-vindas ao jogador português nas redes sociais.

E os encarnados também já agradeceram a João Félix.

(Notícia em atualização)