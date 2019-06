É o maior negócio de sempre do futebol português. João Félix, de 19 anos, prepara-se para trocar o Benfica pelo Atlético de Madrid que se propõe pagar 126 milhões de euros pelo jogador, valor que inclui o pagamento da cláusula de rescisão, no valor de 120 milhões de euros, acrescida de custos financeiros.

A Benfica SAD diz em comunicado “que o Club Atlético de Madrid, SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros), a qual se encontra a ser analisada“.

Esta verba inclui, de acordo com o mesmo comunicado, “o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta”, fazendo com que o “o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos” seja de 120 milhões de euros.

O jovem jogador que se sagrou campeão nacional com a camisola dos encarnados irá continuar com as mesmas cores, mas na capital espanhola. Apesar do interesse de vários clubes europeus, foram os madrilenos que conseguiram conquistar João Félix.

A saída só acontecerá porque o Atlético de Madrid ultrapassou os 120 milhões de euros da cláusula, valor a partir do qual só a vontade do jogador poderia evitar a transferência.

Os 126 milhões de euros fazem da transferência do jovem jogador, que se estreou na Seleção Nacional na fase final da Liga das Nações, a maior de sempre no futebol nacional. E é a quinta mais valiosa de sempre do futebol mundial, à frente de Cristiano Ronaldo na saída do Real Madrid para a Juventus.

Dos 120 milhões, o clube da Luz irá receber 106,8 milhões de euros. As contas da TVI indicam ainda que o empresário Jorge Mendes encaixa 12 milhões de euros, enquanto os restantes 1,2 milhões vão para o Porto, onde João Félix jogou durante sete anos.