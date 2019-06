CMVM está atenta à transferência de João Félix

Tal como o Fisco, também a CMVM está a apertar a malha aos negócios no futebol — mais concretamente ao negócio entre o Atlético de Madrid e o Benfica para a transferência do jovem jogador João Félix. De acordo com o Correio da Manhã (acesso condicionado), a “polícia” da bolsa está “a acompanhar de perto a evolução” deste dossiê. E o Benfica, para além de ter comunicado a operação esta quarta-feira, vai ter de prestar mais esclarecimentos à entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias.

Em causa está a complexidade da operação, uma vez que o Atlético de Madrid vai pagar 126 milhões por João Félix, a prestações, mas o Benfica só recebe 120 milhões, e a pronto. De acordo com o matutino, os espanhóis vão recorrer a um crédito bancário de 70 milhões de euros e a outra tranche em cash para pagar ao Benfica, sendo que os seis milhões acima do valor da cláusula de rescisão no contrato de João Félix incluem 1,2 milhões que serão transferidos para o FC Porto, como recompensa pela formação do jogador, ao abrigo do mecanismo de solidariedade.

Esta quarta-feira, o Benfica comunicou à CMVM que “o Club Atlético de Madrid, SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros), a qual se encontra a ser analisada”. O montante inclui “o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta”, fazendo com que o “o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos” seja de 120 milhões de euros, lê-se no comunicado.

O futebol passa, assim, a estar na mira das autoridades portuguesas. Isto depois de, no final da semana passada, o Jornal Económico ter revelado que a Autoridade Tributária e Aduaneira vai reforçar a inspeção aos negócios de futebol, entre outros.