Revista de imprensa internacional

O “jogo das cadeiras” a nível europeu abriu a porta a um dos cargos mais apetecidos da finança mundial e o primeiro candidato já se apresentou: George Osborne quer o lugar de Christine Lagarde no Fundo Monetário Internacional, a francesa que ele próprio apoiou para suceder a Dominique Strauss-Khan em 2011.

E enquanto o ex-chanceler do Tesouro britânico procura lançar-se rapidamente na corrida ao FMI, o fundador da Huawei está a procurar antecipar o próximo ‘ataque’ de Trump à empresa chinesa, antevendo que os EUA concentrem baterias contra os avanços que a fabricante chinesa está a registar na internet of things. Ainda nos EUA, é notícia o pagamento das primeiras indemnizações por parte da Boeing, enquanto em Espanha as notícias de esta quinta-feira abordam sociedades imobiliárias e os prémios pagos pela Inditex.

Financial Times

George Osborne de olho no lugar de Lagarde no FMI

O antigo Chanceler do Tesouro do Reino Unido, George Osborne, acredita ter apoios suficientes para suceder a Christine Lagarde como diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI). Osborne liderou o tesouro britânico entre 2010 e 2016 e foi um dos primeiros e principais apoiantes na escolha de Christine Lagarde para o FMI, em 2011.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

Financial Times

Fundador da Huawei prevê próxima batalha dos EUA: internet of things

Ren Zhengfei, fundador da Huawei, antecipou que a próxima batalha que os Estados Unidos vão ‘lançar’ contra a empresa chinesa visará o avanço desta pela internet ofthings (IoT). A Huawei está na linha da frente do desenvolvimento de chips e software para fomentar a conectividade de empresas, fábricas e linhas de produção, o que a deixa em excelente posição de definir os standards que, posteriormente, acabam adotados pelo resto do mundo. “Vão lutar contra a IoT. Eles que venham”, disse Ren Zhengfei, citado pelo Financial Times.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

The Guardian

Boeing vai pagar 100 milhões de dólares a vítimas

A fabricante de aviões Boeing vai pagar 100 milhões de dólares às vítimas e às comunidades afetadas pelos dois acidentes com o B737 Max, que vitimaram 346 pessoas. A empresa norte-americana foi alvo de dezenas de processos de judiciais no seguimento dos acidentes e, se no caso do avião da Lion Air que caiu ao largo da Indonésia, conseguiu chegar a acordo com os familiares das vítimas, o mesmo ainda não conseguiu com o acidente da Ethiopian Airlines.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

El País

Metade das sociedades imobiliárias da Zona Euro são espanholas

No final do primeiro trimestre deste ano, Espanha contava com 72 sociedades de investimento e gestão imobiliária (SIGI), o que representava mais de metade das 141 destas sociedades existentes na Zona Euro. Apesar deste forte peso em termos de volume, o caso muda radicalmente de figura no campo do valor: as SIGI espanholas respondem por apenas 19% da capitalização total das SIGI da moeda única, que ascende a 140 mil milhões, diz o El País.

Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Cinco Días

Inditex vai pagar 540 euros aos funcionários que cumprirem objetivos

A Inditex, dona de marcas como Zara ou Massimo Dutti, vai pagar um prémio até 540 euros por ano aos funcionários que cumpram as metas de vendas. O montante a atribuir começa nos 270 euros, nos casos em que os objetivos sejam apenas parcialmente cumpridos. O prémio será entregue a trabalhadores com mais de dois anos na empresa e faz parte do novo plano de incentivos aos empregados, que irá substituir o plano de participação dos funcionários no crescimento em vigor desde 2015.

Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre e conteúdo em espanhol).