Hoje nas notícias: Cartão de Cidadão, Montepio e Cavaco

A renovação automática do Cartão de Cidadão é notícia no dia em que o Governo apresenta o Simplex+ 2019, o programa nacional de modernização administrativa do Estado. É conhecida ainda a intenção de o Montepio lançar uma auditoria à fuga de dados de clientes, que a Navigator pretende anunciar um novo CEO em setembro, a reação de Azeredo Lopes à sua constituição de arguido no caso de Tancos. Cavaco Silva nega ainda ser amigo de Ricardo Salgado na polémica em torno do financiamento da sua campanha às presidenciais em 2011.

Novo Simplex traz renovação automática do Cartão de Cidadão

O Simplex+ de 2019, o programa nacional de modernização administrativa do Estado, inclui entre o principal conjunto de medidas a renovação automática do Cartão de Cidadão, noticia o Público (acesso condicionado). A notícia surge num período marcado pelos grandes atrasos na emissão desse documento. O programa que será apresentado pelo Governo nesta sexta-feira inclui ainda a renovação também automática da carta de condução. “Quando o seu cartão vai caducar recebe os códigos, faz o pagamento e só vai aos serviços uma vez, para levantar o cartão e fazer a autenticação, o que é fundamental para garantir todas as condições de segurança”, adiantou a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, relativamente ao Cartão de Cidadão. Leia a entrevista completa no Público (acesso condicionado).

Montepio lança auditoria a fuga de dados de clientes

O Banco Montepio vai avançar com uma auditoria interna, com o objetivo de saber quem é que violou o sigilo bancário dentro da instituição financeira. Carlos Tavares, “chairman” do banco, e a restante administração, pretendem apurar quem foram os responsáveis pela divulgação de dados de natureza comercial. Uma fuga de informação que levou o gestor a afirmar que pondera recorrer aos tribunais. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Cavaco nega amizade com Ricardo Salgado

O ex-Presidente da República, Cavaco Silva, afastou ligações ao antigo banqueiro e diz desconhecer detalhes do financiamento da sua campanha, perante a notícia avançada pela Sábado de que a sua campanha de 2011, foi financiada pelo saco azul do Grupo Espírito Santo.”Eu nunca tive nenhuma amizade com Ricardo Salgado”, disse Cavaco Silva. “Nunca acompanhei os financiamentos das campanhas em que participei”, acrescentou, procurando fechar o tema. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso livre).

Família Queiroz Pereira procura novo CEO da Navigator até setembro

A Navigator pretende encontrar até setembro um novo CEO, para substituir Diogo da Silveira que anunciou em fevereiro a sua saída da papeleira. Com a sua saída em abril, João Castello Branco, também CEO da Semapa, tem presidido aos destinos da papeleira. Caberá à consultora Egon Zehnder a seleção do seu sucessor. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Azeredo Lopes foi constituído arguido no caso Tancos

O antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes foi constituído arguido no âmbito do processo que investiga o roubo de armas em Tancos. O ex-governante é suspeito do crime de denegação de justiça. Em reação a essa decisão, Azeredo Lopes deixou críticas ao Ministério Público, sublinhando que a condição de arguido “é socialmente destruidora”. Leia a notícia completa na TSF (acesso pago).