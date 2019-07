A norte-americana Live Nation está a avançar para se tornar acionista maioritária do Rock in Rio. Aquela que é conhecida como a maior empresa de espetáculos do mundo terá em vista deter 60% do festival que nasceu no Rio de Janeiro, o que supera os 40% detidos por Roberto Medina.

Foi no ano passado que a Live Nation entrou no capital do Rock in Rio, e já na altura adiantava que, em 2019, esperava ter controlo maioritário. Agora, terá confirmado à revista IQ (acesso livre) que vai mesmo aumentar a participação para ficar sócia maioritária, através da compra dos 20% pertencentes ao promotor brasileiro IMM, que é detido por um fundo de Abu Dhabi.

A operação, que está “em processo”, terá ainda de ser aprovada pelos reguladores. A Live Nation não adiantou valores, mas um relatório da Global Legal Chronicle aponta para que o negócio com a IMM chegue aos 20 milhões de dólares, dando à norte-americana uma fatia de 60%.

A mente por detrás do festival, Roberto Medina, ficará assim com 40% do Rock in Rio, mas vai continuar a gerir os eventos, de acordo com a publicação. O Rock in Rio já se expandiu para além do Brasil, chegando a Portugal, Espanha e Estados Unidos. A edição deste ano será no Rio de Janeiro, enquanto no próximo monta os palcos em Lisboa.