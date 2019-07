Investigação ao caso BES voltará a falhar prazo

O Ministério Público tem até segunda-feira para concluir o inquérito ao caso Espírito Santo, mas o prazo deverá derrapar novamente, adianta este sábado o Jornal de Notícias (acesso pago). Fonte daquele organismo afirmou ao jornal que a equipa titular do processo não vai proferir qualquer despacho, de acusação ou arquivamento, dentro do tempo previsto.

O jornal dá conta de alegados problemas de liderança e de relacionamento dentro da equipa como uma das explicações para a falta de resultados da investigação que foi iniciada há cinco anos.

Lembra ainda que se o Ministério Público tivesse seguido à risca a lei relativa aos prazos de duração máxima do inquérito, então a investigação dos crimes que precederam a resolução do BES teria terminado em 30 de setembro de 2018. Mas estes prazos são considerados indicativos pelos tribunais, o que permitiu que a investigação se prolongasse mais no tempo e que só no início deste ano Amadeu Guerra proferisse um despacho a fixar o prazo de 8 de julho, isto antes de ter trocado a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) pela da Procuradoria Distrital de Lisboa.

Ou seja, a investigação deveria estar concluída na próxima segunda-feira, mas o prazo voltará a derrapar. Fonte do Ministério Público antevê “anos” até que algumas investigações deste dossiê sejam encerradas. O caso tem mais de 40 arguidos, entre os quais o antigo líder do BES, Ricardo Salgado.