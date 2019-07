A agência de notação financeira internacional DBRS considerou esta segunda-feira que os resultados de domingo nas eleições legislativas na Grécia são promissores para o rating do país, que atualmente situa em BB (baixo).

A DBRS sublinha, em comunicado, a vitória por maioria absoluta (158 dos 300 lugares no parlamento) obtida pela Nova Democracia (ND, direita), que vai formar o primeiro Governo de um único partido dos últimos dez anos, fornecendo ao seu líder e primeiro-ministro eleito, Kyriakos Mitsotakis um “forte mandato e uma maioria parlamentar para aplicar a sua agenda política”.

“Sob a administração da Nova Democracia, a DBRS espera uma linha política de continuidade e uma ampla cooperação com as instituições da União Europeia”, indica o comunicado.

A agência de notação financeira recorda as propostas eleitorais da ND e as medidas destinadas a assegurar o crescimento económico, incluindo a intensificação das privatizações. Recorda ainda que o partido da direta grega repetiu por diversas vezes que o “há muito adiado projeto Hellinikon de oito mil milhões de euros” será uma prioridade para o novo governo.

No comunicado, a DBRS reconhece que, apesar do progresso nas reformas estruturais, a economia grega ainda enfrenta diversos desafios. Refere que os créditos não produtivos (NLP na sigla em inglês) ainda constrangem os resultados dos bancos gregos e limitam a sua capacidade para conceder empréstimos aos setores não financeiros.

A agência de classificação de risco de crédito refere ainda que a dívida pública grega continua muito elevada e que permanece o desafio de atingir um excedente primário anual de 3,5% até 2022, apesar de manter “a expectativa que o novo governo adira aos compromissos com as instituições europeias”.

“Com a eleição da Nova Democracia, a DBRS espera que prossiga o esforço de reformas na Grécia para acelerar e intensificar a cooperação com as instituições da UE. No entanto, manter a disciplina fiscal, e adotar em simultâneo medidas mais atrativas para o crescimento, vai constituir um desafio para o novo governo”.

Spyridoula Tzima, um analista financeiro sénior citado no comunicado, assinada que o resultado das eleições fornece à ND e a Mitsotakis “um forte mandato para aplicar a sua agenda política. Sob o governo da ND, a DBRS espera uma linha política de continuidade e uma estreita cooperação com as instituições da UE”.

Nichola James, outro responsável da agência, considerou por sua vez que “atendendo às complexas deliberações políticas que enfrentam os novos responsáveis das instituições europeias, a DBRS considera positiva a existência de um claro governo maioritário na Grécia”.