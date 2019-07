O partido Nova Democracia e o seu líder Kyriakos Mitsokatis estão mais perto de vencer as eleições na Grécia, as primeiras após a conclusão de três resgates internacionais no valor de mais de 300 mil milhões de euros, de acordo com as primeiras sondagens à boca das urnas.

As sondagens projetam uma vitória da Nova Democracia com 38% a 42% dos votos, enquanto o partido de esquerda Syriza, encabeçado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, que está no poder desde 2015, sai derrotado e com a sua votação ficar-se entre os 26,5% e 30,5%.

A aliança de centro-esquerda Movimento pela Mudança (KINAL) deverá obter entre 6% e 8% dos votos, à frente do Partido Comunista Grego (KKE), cuja votação deverá situar-se entre 5% e 7%, revelam as mesmas sondagens divulgadas pelos jornais gregos.

Com menor expressão ficará o partido neo-fascista Aurora Dourada, com as projeções a darem entre 2,8% e 4,8% dos votos. Já o partido anti-austeridade fundado pelo antigo ministro das Finanças Yannis Varoufakis, o MeRA25, deverá ficar com uma votação entre 3% e 5%.

Sendo assim, os lugares no Parlamento grego deverão ficar distribuídos desta forma: Nova Democracia elegerá entre 155 e 167 deputados, o Syriza ocupará entre 77 e 82 lugares, o KINAL terá entre 16 e 19 assentos e o KKE entre 16 e 19 deputados. Já o MeRA25 terá entre oito e 14 lugares e o Aurora Dourada entre 0 e 13 lugares.

Os resultados oficiais serão conhecidos mais tarde.