O vermelho volta a impera pelo terceiro dia na bolsa nacional que acompanha o sentimento negativo das pares europeias. O PSI-20 está a ser pressionado pelo BCP, que recua em torno de 1%, e pelas papeleiras que lideram as perdas.

O PSI-20 iniciou a sessão a desvalorizar 0,12%, para os 5.168,46 pontos, em linha com as perdas de 0,25% do Stoxx Europe 600, referência para as ações europeias. A pesar no rumo do mercado acionista europeu está o recuo na expectativa dos investidores relativamente a cortes de juros nos EUA.

Em Lisboa, o BCP pesa no rumo do índice bolsista de referência, com as suas ações a deslizarem 0,32%, para os 28,24 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya acompanha o sentimento negativo que impera no setor europeu nesta sessão.

Mas são as papeleiras a liderar as perdas bolsistas nacionais. As ações da Navigator recuam 0,66%, para os 3,316 euros, enquanto as da Altri perdem 0,9%, para os 6,05 euros.

Referência negativa ainda para os títulos da Jerónimo Martins que recuam 0,38%, para os 14,335 euros.

A destoar pela positiva, destaque para a Galp Energia que vê as suas ações somarem 0,56%, para os 13,445 euros, no dia em que a Bloomberg informa que a casa de investimento Kepler Cheuvreux melhorou a recomendação da petrolífera de “manter” para “comprar” e fixou um preço-alvo de 16 euros.

Em alta, segue ainda a EDP Renováveis, com as suas ações a somarem 0,77%, para os 9,12 euros.

