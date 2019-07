O banco do grupo Santander especializado no crédito ao consumo rescindiu com cerca de 30 trabalhadores, no âmbito de um plano de reorganização interna que implicou a redução de 15% da sua força de trabalho. Apesar do ajustamento, a instituição diz que mantém compromisso no mercado português.

O Banco Santander Consumer Portugal, dependente do grupo Santander em Espanha, confirmou ao ECO que “tem vindo a adotar um conjunto de medidas que se inserem numa estratégia de responsabilidade, de sustentabilidade e de eficiência operacional”, isto “após ter identificado a necessidade de adequar a sua organização às evoluções do mercado e às exigências dos consumidores”. E foi neste cenário que “encetou um processo de reorganização” que levou à saída de “cerca de três dezenas de trabalhadores” nos últimos meses, através de rescisões por mútuo acordo, adiantou a instituição.

O Banco Santander Consumer Portugal é uma unidade especializada detida pelo grupo Santander a operar no financiamento ao setor automóvel, na área dos bens de consumo, cartões de crédito, co-branded e empréstimos pessoais. A instituição terminou 2018 com 206 trabalhadores, ou seja, este processo de ajustamento permitiu reduzir em 15% o número de postos de trabalho.

Apesar dos cortes, o banco diz que se mantém “plenamente comprometido com os seus objetivos de crescimento sustentável da sua atividade e no reforço da sua presença no mercado português”.

Esta reestruturação acontece depois de um ano em que viu os lucros recuar em 11% para 24,4 milhões de euros. Apesar do aumento de 7% no crédito crédito concedido para cerca de 1.400 milhões, o Banco Santander Consumer Portugal perdeu quota de mercado.