Revista de imprensa internacional

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) decidiu aligeirar as restrições impostas às empresas norte-americanas que vendem para a Huawei. O Deutsche Bank, por sua vez, está a ser criticado pelo pagamento de elevadas quantias para compensar a saída de quadros de topo. Já os fãs de “Friends” vão ver a série ser transmitida, em exclusivo, na HBO Max, novo serviço de streaming da WarnerMedia que quer fazer frente à Netflix.

Financial Times

Trump abranda restrições contra Huawei

O Governo de Donald Trump anunciou um aligeiramento das restrições às empresas norte-americanas que vendam para a marca chinesa Huawei, dizendo que a proibição apenas se aplica a produtos relacionados com a segurança nacional. O anúncio marca uma vitória para as empresas de tecnologia que querem poder continuar a vender para a fabricante chinesa. Trump segue, assim, a trégua na guerra comercial acordada, na cúpula do G20, entre as duas maiores economias do mundo.

Financial Times

Críticos cercam Deutsche Bank após pagamentos de indemnizações “douradas”

O Deutsche Bank está a ser criticado pelo pagamento de elevadas quantias para compensar a saída de quadros de topo no último ano, período já marcado pela turbulência dentro do banco. A instituição financeira alemã gastou mais de 52 milhões de dólares (cerca de 46 milhões de euros) em indemnizações a executivos que foram despedidos ou saíram voluntariamente nos últimos 14 meses, valor quase correspondente ao valor anualmente pago a todo o conselho e administração. Críticas surgem depois de o banco ter anunciado um plano de reestruturação que prevê o despedimento de 18.000 pessoas a nível mundial.

El País

Espanha perante um impasse político



A dificuldade em gerar consensos suficientes com vista à formação de um Governo mantém-se em Espanha. A tensão entre o PSOE e o Podemos elevou-se ao máximo a escassas duas semanas da investidura do novo primeiro-ministro, situação que já faz soar os alertas para a eventual necessidade de serem levadas a cabo novas eleições. O primeiro-ministro socialista espanhol, Pedro Sánchez, foi incapaz de desbloquear o impasse nas negociações para a sua investidura como chefe do Governo numa reunião que teve esta terça-feira com o líder do Unidas Podemos (extrema-esquerda), Pablo Iglesias.

The Wall Street Journal

HBO Max ganha transmissão exclusiva da série “Friends”

O novo serviço de streaming da WarnerMedia, o HBO Max, tem lançamento previsto na próxima primavera e já escolheu o seu “amuleto da sorte”. Será a série “Friends”. A plataforma que vai concorrer diretamente com a Netflix vai ter a transmissão exclusiva da sitcom, juntamente com programas e filmes originais. Uma estratégia que pretende fazer frente aos rivais do streaming. A Netflix já exprimiu, através da sua conta de Twitter, o sentimento de tristeza por ver a série sair do seu catálogo.

El País

Piqué perde batalha contra o Fisco. É obrigado a pagar dois milhões em impostos

O futebolista do espanhol FC Barcelona, Gerard Piqué, perdeu a sua batalha contra a Agência Tributária espanhola. O tribunal recusou o recurso interpostos pela defesa do futebolista contra uma decisão do Tribunal Administrativo Económico Central que condenava o espanhol a pagar 2,1 milhões de euros em multas e impostos atrasados.

