Um dia depois de ter anunciado o recomeço das negociações entre Washington e Pequim, Donald Trump diz que os Estados Unidos estão “a ganhar” a guerra comercial contra a China, avança a Bloomberg (acesso condicionado). O presidente norte-americano falava aos jornalistas, este domingo, numa visita à Coreia do Sul.

Donald Trump começou por considerar que a Reserva Federal não “tem ajudado de todo” nas tensões comerciais frente aos chineses e acabou por declarar: “Apesar disso, estamos a ganhar. Estamos a ganhar à grande, porque criámos uma economia que não fica atrás de nenhum outra”, disse o líder norte-americano.

No sábado e após uma reunião que demorou mais de uma hora com o Presidente chinês, Trump tinha garantido que as negociações entre a Pequim e Washington iriam recomeçar. O Presidente tinha também adiantado que, apesar de manter as taxas já aplicadas, não iria avançar, pelo menos por agora, com mais tarifas aduaneiras aos produtos chineses. Ou seja, tinha anunciado uma espécie de trégua temporária.

A Bloomberg nota, contudo, que a Casa Branca não revelou mais detalhes sobre esse retomar das negociações, não sendo claro que posições irão tomar as duas maiores economias do mundo. Para já, sabe-se apenas o que foi revelado por Donald Trump: os Estados Unidos não irão avançar para já com novas taxas, que iriam abranger 300 mil milhões de dólares de artigos chineses e em troca a China irá adquirir bens agrícolas produzidos nos Estados Unidos.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já dura há mais de um ano e envolve, neste momento, milhares de milhões de dólares em importações de ambos os países, afetando o comércio e o crescimento económico global.