Wall Street respirou de alívio. As bolsas norte-americanas terminaram a sessão em alta, com os investidores esperançosos de que haja progressos nas negociações comerciais. Esta quinta-feira, as atenções estiveram voltadas para a notícia que deu conta que a China e os Estados Unidos da América (EUA) estão prestes a estabelecer tréguas provisórias.

O acordo de tréguas prevê o adiamento de mais taxas alfandegárias por parte dos Estados Unidos. Isto acontece numa altura em que os líderes dos dois países estão prestes a reunir-se, durante a cimeira do G20, em Osaka. Desse encontro, os investidores esperam que saiam progressos nas negociações comercias.

À agência Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), Chuck Carlson, chefe executivo Horizon Investment Services, disse que parece que o mercado está a antever que vai acontecer algo “positivo” na cimeira do G20.

Esta quarta-feira, Donald Trump contribuiu para o clima otimista que se sente em Wall Street, ao afirmar que seria possível alcançar um acordo comercial com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, no final desta semana.

Neste cenário, o S&P fechou a sessão a somar 0,39%, enquanto o industrial Dow Jones valorizou 0,04% e o tecnológico Nasdaq avançou 0,73%.