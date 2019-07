O Ministério da Defesa Nacional já recebeu autorização de despesa para a compra de cinco aeronaves KC-390, que irão substituir a atual frota de C130, anunciou esta quinta-feira o ministro da Defesa Nacional. No total, estas aquisições implicam um investmento na ordem dos 827 milhões de euros. A primeira aeronave deverá chegar em fevereiro de 2023.

“Este é um momento de grande satisfação em que podemos anunciar a Resolução do Conselho de Ministros, que dá a autorização de despesa para a aquisição de cinco aeronaves KC-390, um simulador e também os contratos de manutenção ao longo dos primeiros 12 anos de vida dessas aeronaves”, disse João Gomes Cravinho, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

As futuras aeronaves vão substituir a frota dos atuais C-130, já com 40 anos e que está no “limite da sua usabilidade”. As futuras aquisições têm “características inovadoras”, tais como alcance intercontinental e dois motores, e vão “responder a todas as missões”, incluindo no combate a incêndios.

“A Força Aérea Portuguesa definiu, num trabalho de comparação com todas as outras aeronaves, que esta era a mais interessante“, referiu o ministro.

Sublinhando que este é “um momento de grande satisfação”, João Gomes Cravinho adiantou ainda que esta autorização de despesa ronda os 827 milhões de euros, sendo que as cinco aeronaves começarão a chegar em fevereiro de 2023 e a um ritmo de uma por ano até fevereiro de 2027.