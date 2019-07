A HipoGes Iberia, que gere ativos de mais de 20 mil milhões de euros, tornou-se a sócia maioritária da empresa grega Alsvit PC. Com esta operação de aquisição, a Alsvit passa a ser o braço responsável pelos serviços no setor imobiliário do grupo na Grécia.

O objetivo desta aquisição é “fornecer uma gama mais ampla de serviços no mercado imobiliário grego, com foco em instituições financeiras e investidores internacionais”, adianta a gestora em comunicado. As empresas estão confiantes de que em conjunto serão uma entidade “altamente confiável em todo o espetro de serviços imobiliários para bancos, investidores e outras entidades ativas no mercado imobiliário”.

Para além dos serviços imobiliários, que vão desde a avaliação de ativos e apoio antes das aquisições, até à preparação e execução das vendas, a grega Alsvit vai também “manter o foco no negócio de construção”. A empresa já esteve encarregue do desenvolvimento e restauro de edifícios comerciais e residenciais, incluindo um várias agências detidas por bancos gregos.

A HipoGes está presente nos mercados português e espanhol, e tem mais de 500 trabalhadores. O antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal e ex-vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, António Nogueira Leite, é membro do Conselho de Administração da gestora.