Inapa fechou compra da empresa alemã Papyrus

A Inapa concluiu a compra da empresa alemã de distribuição de papel Papyrus Deutschland, uma transação que produzirá efeitos a partir de dia 31, foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Inapa e a OptiGroup AB concluíram hoje a aquisição pela Inapa da Papyrus Deutschland GmbH & Co KG, empresa dedicada à distribuição de papel para os segmentos gráfico e de escritório na Alemanha”, lê-se no comunicado.

De acordo com o mesmo comunicado, a transação produz efeitos a partir do dia 31 e “reforçará a posição da Inapa no mercado, aumentando o volume de faturação do Grupo em mais de 50%, tornando-o assim no principal distribuidor de papel da Europa Ocidental”.

“O Grupo passará a ter uma posição de liderança na Alemanha, França e Portugal”, sublinha a empresa.

A Inapa pretende combinar os negócios da Papyrus Deutschland, que faturou 569 milhões de euros em 2018, com os da sua subsidiária alemã Papier Union, que realizou um volume de negócios de 380 milhões de euros no mesmo período.

Em 4 de julho, a autoridade da concorrência alemã aprovou a compra da Papyrus Deutschland GmbH & Co KG pela Inapa, produtora de papel para impressão, revelou então a empresa portuguesa.