O Outlet de Vila do Conde no Porto, vai ser alvo de uma remodelação no valor de 13 milhões de euros para “elevar a experiência de compra do cliente”, “aumentar a duração média da visita no outlet” e “diminuir a pegada ambiental”, avança ao ECO o diretor ibérico do grupo Via Outlets.

Nuno Oliveira destaca que um dos objetivos é “transformar o interior do outlet muito à semelhança de um hotel” de forma a tornar o “espaço mais intimista, mais elegante e ser uma experiência mais prazerosa para o cliente”. O responsável deste grupo com capitais britânicos e holandeses, que também detém o Freeport, revela que uma das novidades é criar à entrada do outlet uma receção, de forma a “melhorar a experiência do cliente”.





Com uma imagem mais contemporânea inspirada no tema mar, o diretor ibérico do grupo Via Outlets destaca que um dos focos desta renovação é transformar os corredores em “amplas salas de estar”. A renovação de toda a iluminação, a aposta em mais espaços verdes e paredes pintadas de fresco são algumas das novidades. A obra começa em setembro e estará concluída no prazo de um ano. Nuno Oliveira destaca que a remodelação vai decorrer “em período noturno”, para não afetar o normal funcionamento do outlet.

Queremos acrescentar ao edifício elementos decorativos que, no fim da obra, darão uma interpretação completamente diferente. Nuno Oliveira CEO Outlet de Vila do Conde

Com um volume anual de cinco milhões de visitas, o Outlet de Vila do Conde está no top dos principais outels da ViaOutlets que tem 11 espaços em nove países, incluindo o de Vila do Conde. Com uma área total de 28 mil metros quadrados e 126 lojas “o outlet de Vila do Conde é o mais visitado dos 11”, segundo avança Nuno Oliveira. No primeiro semestre de 2019, o centro de Vila do Conde registou um crescimento de 8% nas vendas e de 3% no número de visitantes.

Quando questionado pelo ECO sobre a aposta no norte do país, Nuno Oliveira destaca que o “Porto tem um potencial enorme” e é “impossível negar que a Invicta e a região norte são o destino turístico com maior crescimento a nível nacional e que está no top 100 das cidades mais visitadas do mundo. Acrescenta também que as novas ligações áreas para o Porto vão trazer mais clientes ao outlet e, “neste momento, queremos antecipar e preparar-nos bem para oferecer uma experiência única ao crescente número de turistas”, conclui Nuno Oliveira.