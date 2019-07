Globalis recebe alunos do Valsassina para estágio

“A minha primeira experiência no mundo do trabalho” é o nome do programa de estágios que nasce de uma parceria entre o colégio Valsassina e a Globalis – uma agência de viagens e eventos corporativos.

No âmbito desta iniciativa, que tem como objetivo “o preparar para a vida laboral e transmitir valores da organização e do mercado”, os alunos/participantes do 10.º ano têm um primeiro contacto com a realidade empresarial, através de um estágio de curta duração. Os alunos não são remunerados durante a experiência, tendo de cumprir um horário de trabalho, durante o qual observam a atividade laboral e executam tarefas que lhes foram propostas e adequadas à sua maturidade e nível de conhecimentos.

Para Fátima Silva, diretora-geral da Globalis, estas iniciativas são “fundamentais para preparar os jovens para o futuro e desenvolver os talentos nacionais desde as suas bases”, adicionando ainda que “na Globalis preocupamo-nos com o fator humano, em todas as suas vertentes. A nível interno promovemos iniciativas de formação e networking e a possibilidade de envolvermos os mais jovens dá-nos uma grande satisfação. Podemos ajudar a moldar os jovens que serão os gestores do futuro e incentivá-los para que se tornem bons profissionais”.