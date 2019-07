O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) integra, juntamente com três outras instituições parceiras, o projeto europeu Soft Skills, que quer alterar o paradigma do ensino superior e promover o desenvolvimento das competências pessoais.

A capacidade de trabalhar em equipa, a comunicação interpessoal, o pensamento crítico e a autonomia, entre outras, são skills que a instituição portuguesa quer ver desenvolvidas pelos seus estudantes. Até 2021, o IPS “prevê a construção, experimentação e disseminação de atividades pedagógicas com o objetivo de motivar os professores a alterar as suas práticas e contribuir para o desenvolvimento dessas competências”.

“O projeto surge no contexto do processo de Bolonha, visando a adoção de práticas pedagógicas que promovam uma maior implicação do estudante no seu processo de aprendizagem. As atividades previstas contemplam aspetos como a utilização educativa das tecnologias, a criatividade e a interculturalidade, assim como outras competências sociais”, refere a instituição.

The System of Support for Academic Teachers in Process of Shaping Soft Skills of their Students – Soft Skills, que arrancou em dezembro de 2018, é financiado pelo programa Erasmus+, sendo desenvolvido por um consórcio de entidades, coordenado pelo University College of Enterprise and Administration (Lublin, Polónia) de que fazem parte o Deggendorf Institute of Technology from University of Applied Sciences, (Deggendorf, Alemanha), a International School for Social and Business Studies, (Celje, Eslovénia), e as escolas superiores de Educação e de Tecnologia de Setúbal do IPS.