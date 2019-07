Os chineses continuam a aumentar a presença em Portugal. Desta vez foi a Teixeira Duarte que vendeu 50% de uma participada à China Construction Portugal, numa operação que ascendeu a 31,1 milhões de euros, revelou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Ficou, assim, criada uma parceira para o desenvolvimento de um projeto imobiliário em Oeiras.

“A Teixeira Duarte informa que celebrou com a CSCEC – China Construction Portugal — sociedade de direito português integrada no Grupo liderado pela China State Construction Engineering Corporation — uma parceria para o desenvolvimento de um projeto imobiliário em Oeiras”, lê-se no documento.

Essa parceria foi formalizada através de um contrato de venda de ações correspondentes a 50% do capital social da TDE – Empreendimentos Imobiliários, participada do Grupo Teixeira Duarte, revelou ao ECO fonte oficial da construtora portuguesa. Como refere o documento, a TDE era “há muito” proprietária dos terrenos onde irá nascer o projeto.

O projeto em causa será constituído por edifícios de escritórios, habitação e comércio, integrados num parque verde. A alienação destas ações, que aconteceu por 31,1 milhões de euros, deverá representar um impacto de cerca de 22,2 milhões de euros nos resultados da Teixeira Duarte.