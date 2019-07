Resultados animam investidores. Wall Street brilha

As bolsas norte-americanas estão em alta, com os investidores animados com os resultados empresariais que estão a superar as expetativas. Empresas como a Coca-Cola e a UnitedTechnologies, que conseguiram apresentar lucros avultados, vieram ajudar a aliviar os receios em torno do abrandamento doritmo de crescimento da economia dos EUA.

O índice de referência S&P 500 está a subir 0,37% para 2.995,87 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que valoriza 0,39% para 28.278,38 pontos. Pelo mesmo caminho segue o tecnológico Nasdaq que avança 0,41% para 8.237,71 pontos.

A Coca-Cola está a ser um dos destaques da sessão, registando uma valorização de 3,59% para 52,95 dólares,isto depois de ter anunciado receitas superiores às verificadas nos semestres anteriores, mas principalmente por ter revisto em alta as receitas para o resto do ano, um cenário que se deveu à procura por refrigerantes e cafés.

Já a United Technologies aumentou as projeções de vendas e de lucros para o resto do ano, ajudado por um aumento na procura por peças para aeronaves. As ações da empresa estão a subir 2,02% para 135,53 dólares.

“A época de apresentação de resultados nos Estados Unidos parece ser bastante positiva. Até ao momento, as perspetivas para o segundo semestre não parecem indicar muitas surpresas desagradáveis“, diz Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).

Além destas empresas, esta semana os investidores aguardam pelos resultados do Facebook (que deverão ser publicados quarta-feira), pela Amazon e pela Alphabet (que deverão ser publicados na quinta feira).