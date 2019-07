Revista de imprensa internacional

Democratas e Republicanos chegaram a um novo acordo orçamental para evitar novos shutdown até às próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, enquanto no Reino Unido cerca de 4.000 pilotos da British Airways deram ‘luz verde’ ao avanço de uma paralisação em agosto. Já em Espanha, destaque para os primeiros passos para a abertura da Alta Velocidade à concorrência já em 2020. Ao mesmo tempo, Apple e Microsoft dão passos de mil milhões de dólares em direção à Inteligência Artificial e aos microprocessadores.

Reuters

Trump anuncia acordo sobre Orçamento com os democratas para evitar ‘shutdown’

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou ter chegado a acordo com a oposição democrata quanto ao Orçamento, evitando assim a perspetiva de paralisação (shutdown) da administração federal até às próximas eleições. “Estou feliz por anunciar que chegámos a acordo (…) quanto a um Orçamento para os próximos dois anos e o teto da dívida”, anunciou Trump através da sua conta na rede social Twitter, sublinhando “um verdadeiro compromisso”.

The Guardian

Pilotos da British Airways aprovam greve em agosto

Os viajantes com voos programados na British Airways em agosto poderão ter os planos de férias em risco. Os pilotos da companhia aérea aprovaram na noite de segunda-feira o avanço para a greve, com 93% dos votos a favor entre os 4.000 pilotos da British. O protesto surgiu depois da recusa num novo acordo salarial para os próximos três anos. As datas da paralisação ainda não foram divulgadas, mas deverá acontecer em agosto. A greve deve ser anunciada com dois meses de antecedência.

El Mundo

Espanha abre Alta Velocidade ferroviária à concorrência

As ligações ferroviárias em alta velocidade mais rentáveis em Espanha vão ser abertas à concorrência a partir de 2020. O processo teve ontem o seu tiro de partida, com a empresa pública espanhola que gere as infraestruturas ferroviárias a anunciar que os privados interessados em explorar linhas da rede de alta velocidade poderão apresentar candidaturas até ao final de outubro, com os escolhidos a serem conhecidos até à primeira quinzena de dezembro. A francesa SNCF, a Acciona, Globalia e a inglesa Virgin são algumas das companhias interessadas.

TechCrunch

Microsoft investe mil milhões em Inteligência Artificial

A Microsoft vai investir mil milhões de dólares na empresa OpenAI, tendo anunciado na noite de segunda-feira um acordo multianual com esta empresa para a construção conjunta de novas tecnologias baseadas em supercomputação e inteligência artificial. A OpenAI conta investir os mil milhões alocados pela Microsoft ao projeto nos próximos cinco anos, essencialmente em investigação e desenvolvimento.

Wall Street Journal

Apple próxima de comprar divisão de chips da Intel

A Apple está em negociações avançadas com a Intel para a compra da unidade de processadores para smartphones. O negócio inclui também as patentes da empresa e a Apple deverá desembolsar pelo menos mil milhões de dólares com esta operação. Esta unidade da Intel desenvolve componentes essenciais para o fabrico do iPhone, pelo que a compra representará a tomada de controlo por parte da Apple de um importante elo da cadeia de fornecimento da marca, tendo já dado passos significativos ao nível da tecnologia 5G.

