BCP puxa por Lisboa. Europa sobe à espera de corte nos juros

As bolsas europeias abriram em alta, impulsionadas pelos resultados positivos das empresas no primeiro semestre e pelas perspetivas de um corte nas taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Reserva Federal (Fed). A praça portuguesa acompanha a tendência positiva, com o BCP a liderar os ganhos na bolsa nacional.

Enquanto o Stoxx 600 avança 0,4% e as principais praças europeias valorizam entre 0,4% (italiano FTSE Mib) e 0,8% (alemão Dax), o português PSI-20 avança 0,53%. O índice está a registar ganhos assentes no setor bancário, num dia em que os títulos do BCP somam 1,67%, para 27,35 cêntimos.

Também o setor energético contribui para os ganhos na praça portuguesa, de forma transversal. A Galp Energia soma 0,89%, para 14,1 euros. A EDP sobe 0,33%, para 3,381 euros e a EDP Renováveis avança 0,22%, para 9,22 euros.

Nota ainda para o desempenho das ações da Nos, que estão a reagir de forma positiva aos resultados semestrais apresentados pela operadora esta segunda-feira, com a companhia a registar lucros de 90,2 milhões de euros, uma subida de 13%, bem como receitas acima das estimativas dos analistas. Os títulos sobem 0,51%, para 5,86 euros.

O clima nos mercados bolsitas é positivo numa altura em que os investidores aguardam a reunião de política monetária do BCE, já na próxima quinta-feira, na qual e espera que o banco central prepare o terreno para um corte na taxa diretora em setembro. Decisão semelhante é esperada por parte da Fed, liderada por Jerome Powell.