Depois de um encontro com a rainha de Inglaterra, Boris Johnson tomou posse do cargo de primeiro-ministro britânico. No seu primeiro discurso como líder do Reino Unido, Johnson afirmou que é preciso “dar seguimento ao Brexit”, mesmo que, para isso, o caminho seja uma saída da União Europeia (UE) sem acordo.

“Acho que podemos chegar a um novo acordo, mas preparamo-nos para a possibilidade de Bruxelas recusar novo acordo. Nesse caso, temos de sair sem acordo. Temos de dar seguimento ao Brexit”, afirmou em frente ao número dez de Downing Street, em declarações emitidas pela SIC Notícias.

Boris Johnson garantiu ainda que pretende tornar o país “melhor”. “Ao fim de três anos, é altura de voltarmos a ter o nosso papel de uma Grã-Bretanha global”, disse, acrescentando que “ninguém vai conseguir” mudar isso. A primeira promessa do novo primeiro-ministro foi, contudo, para os serviços.

“Vamos melhorar os serviços primários e secundários. Prometo em frente a esta porta”, afirmou, acrescentando que as ruas serão mais seguras, os hospitais sofrerão melhorias e as famílias sentir-se-ão mais protegidas.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já felicitou o novo primeiro-ministro através de uma carta, na qual escreveu que espera que possam, em breve, “discutir, em detalhe, a cooperação”.