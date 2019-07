Alan Duncan, secretário de Estado britânico da Europa e Américas, demitiu-se do cargo esta segunda-feira, dando início a uma esperada sucessão de demissões no governo por parte de críticos do candidato Boris Johnson, avançou o Financial Times (acesso pago).

Duncan estava no cargo há três anos e tem sido uma das vozes mais críticas de Boris Johnson, que é apontado como estando na frente da corrida à sucessão de Theresa May na liderança do Partido Conservador. Consequentemente, o vencedor herdará a pasta de primeiro-ministro do Reino Unido.

Entre as possíveis saídas na calha está a do ministro das Finanças, Phillip Hammond, e a de David Gauke, secretário de Estado da Justiça. Ambos já afirmaram publicamente que abandonarão o cargo se Boris Johnson vencer as eleições primárias no partido.

Está previsto que as urnas fechem às 17h00. O nome do vencedor a ser oficialmente anunciado na terça-feira de manhã, de acordo com a imprensa britânica.